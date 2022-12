Drugs aangetroffen in dozen met zeep

Een van de mannen hield de chauffeur aan de praat. De tweede man en een andere man keken in de laadruimte. De chauffeur kreeg argwaan en liep naar achteren. De drie mannen reden vervolgens weg in twee auto's. In de laadruimte hadden de mannen een aantal dozen geopend met hierin zeep. Nadat de mannen vertrokken waren, waarschuwde de chauffeur meteen de politie.

Vijftig kilo drugs

De douane controleerde de lading van de vrachtwagen en vond in een doos met zeep vijftig kilo verdovende middelen. Vermoedelijk hebben mannen uit de andere dozen ook verdovende middelen gehaald en hebben ze deze vijftig kilo over het hoofd gezien. De politie heeft de drugs in beslag genomen en doet verder onderzoek.