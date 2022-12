Omstanders grijpen in bij steekincident in tram

Tramreizigers in het centrum van Rotterdam waren getuige van een ruzie tussen de man en de vrouw. Toen de man daarbij een mes trok, grepen ze in. Ze haalden de twee uit elkaar, konden het mes afpakken en hielden de man in bedwang tot de agenten kwamen. Die namen de 31-jarige verdachte uit Den Haag van hen over.

De 22-jarige Rotterdamse liep verschillende snijwonden op en is daarvoor naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt verder onderzoek gedaan naar wat er precies gebeurd is.