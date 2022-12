Controle in stadion De Vijverberg

De club was uiterst meewerkend en ook bestuursleden van de supportersvereniging kwamen naar De Vijverberg. Algemeen directeur van De Graafschap Hans Martijn Ostendorp: “We begrijpen dat controles als deze uitgevoerd worden, waarbij gericht wordt gezocht naar verborgen drugs en vuurwerk. We zijn blij dat uit het onderzoek is gebleken dat er in ons stadion niet zulke zaken voorhanden zijn.”

Niet alleen De Graafschap

Vuurwerk komt helaas met enige regelmaat stadions in. Dat geldt niet alleen voor De Graafschap, maar voor alle clubs in Oost-Nederland. Een jong meisje liep in de eerste seizoenshelft nog brandwonden op door vuurwerk tijdens de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. De verdachte is door de politie opgespoord.

Op termijn worden meer controles niet uitgesloten. Naast de inzet van politie ligt er ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij clubs. ‘’Laten we er samen voor zorgen dat wedstrijden veilig en daarmee toegankelijk zijn voor iedereen’’, besluit Naomi Hoekstra, portefeuillehouder Voetbal voor de eenheid Oost-Nederland.

^SV 2022583362