Geweldsincident in Amersfoort

Die nacht werd politie gevraagd om op Het Hof in Amersfoorts te ondersteunen bij een groep van personen die moeilijkheden veroorzaakten. Daarbij ontstond een incident waarbij een agent (40 jaar) en een van de betrokken personen betrokken waren. Een 38-jarige man uit Utrecht, raakte daarbij gewond aan zijn hoofd en werd vervoerd naar een ziekenhuis en daar opgenomen. Een tweede verdachte een 38-jarige man uit IJsselstein werd eveneens aangehouden. Hij voldeed niet aan bevel of vordering om en was dronken. Hij werd later die nacht met enkele bekeuringen weer heengezonden. De 40-jarige agent kon zijn dienst hervatten.



Omdat de 38-jarige verdachte bij zijn aanhouding gewond raakte, onderzoekt de rijksrecherche het geweldsgebruik van de politie. Dat is overigens gebruikelijk indien er meer dan gering letsel bij geweldsgebruik door de politie ontstaat.