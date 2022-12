Automobilist onder invloed rijdt door na aanrijding met fietsers

De verdachte verloor de macht over zijn voertuig, raakte in een slip en schepte twee jongens op een fiets. Ook ramde het voertuig een vluchtheuvel en een paal. De jongens raakten gewond en moesten door ambulancepersoneel behandeld worden. De automobilist is nog wel naar de jongens toegelopen om 'gegevens' achter te laten. Die bleken achteraf onjuist. De man stapte in zijn beschadigde voertuig en ging er vandoor. De jongens gewond en met flinke schade aan hun fietsen achterlatend.



Na de aanrijding was een kentekenplaat achtergebleven. Op basis hiervan wist de politie achter de identiteit van de bestuurder te komen. Die werd later in zijn woning in Westzaan aangehouden. Op het bureau blies de beginnende bestuurder 510 ugl (bijna 6x teveel). De grens voor een beginnend bestuurder is 88 ugl.



Het rijbewijs van de man is ingenomen en zal op het politiebureau verhoord worden.



2022263559