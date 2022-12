Aanhoudingen na melding vuurwapen

Dordrecht - De politie werd vrijdagmiddag 16 december ingelicht over een man die met een vuurwapen over straat liep in Dordrecht. Omdat er sprake was van mogelijk vuurwapenbezit schaalde de politie op en hield middels een Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachte (BTGV) Drie verdachten aan. Ook werd een woning doorzocht. Hier werd een lang vuurwapen aangetroffen, wat na onderzoek een airsoftwapen bleek te zijn. Deze is in beslag genomen. Een vierde verdachte meldde zich op zaterdagochtend zelf en bracht zijn airsoftwapen mee. Ook deze is in beslag genomen.