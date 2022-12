Drie agenten mishandeld tijdens uitgaansweekend Zoetermeer

Op zaterdagochtend 17 december kregen agenten rond 05.30 uur de melding dat een Hagenaar was mishandeld op de Oostwaarts in Zoetermeer. Al snel kon de verdachte van deze mishandeling worden getraceerd op de Luxemburglaan. Terwijl agenten de 24-jarige Zoetermeerder wilden aanhouden, probeerden drie andere personen dit te voorkomen. Ondanks meerdere vorderingen wilden deze drie personen niet weggaan. Op een gegeven moment deelde een van de drie een klap uit op de kaak van een agent. Een 20-jarige vrouw uit Zoetermeer is daarop direct aangehouden. De agent heeft aangifte gedaan van mishandeling. De twee Zoetermeerders van 24 en 20 jaar zijn inmiddels weer vrij en moeten zich op een later moment verantwoorden tegenover justitie. Naast hen werden nog twee mannen van begin 20 aangehouden voor belemmering van de aanhouding. Zij hebben een proces-verbaal gekregen.



Zondag weer geweld tegen agenten

Ook in de uitgaansnacht van zaterdag 17 op zondag 18 december werden agenten geconfronteerd met geweld. Rond 04.00 uur verwijderde een portier een 24-jarige Zoetermeerder uit een uitgaansgelegenheid op de Oostwaarts. Op straat trapte de verdachte vervolgens de portier en maakte hij ook een slaande beweging naar hem. Agenten, die op dat moment op de Oostwaarts aanwezig waren, wilden de verdachte hiervoor aanhouden. Tijdens de aanhouding ging de Zoetermeerder hevig in verzet en trapte hierbij een agent hard tegen zijn been, die hierdoor ten val kwam. De agent is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.



Op het moment van aanhouding van de verdachte keerden meerdere omstanders zich tegen de politie. Een van de omstanders deelde hierbij een vuistslag uit aan een andere agent, die hierbij een bloedneus opliep. De 25-jarige Hagenaar kon enige tijd later worden aangehouden als verdachte.



Beide agenten hebben, net als de portier van de uitgaansgelegenheid, aangifte gedaan van mishandeling. De 25-jarige Hagenaar en 24-jarige Zoetermeerder zitten op dit moment vast.



‘Onacceptabel en ontoelaatbaar’

Teamchef Cor Pronk van Zoetermeer veroordeelt het geweld en de agressie tegen politieagenten ten zeerste. “Politiemensen zijn, ook in de horecagebieden, aan het werk om de veiligheid en de (openbare) orde te bewaken zodat mensen met een gerust gevoel kunnen uitgaan. Het is onacceptabel en ontoelaatbaar dat jongeren, veelal zwaar onder invloed, zich zo agressief en gewelddadig gedragen tegen hulpverleners en daarmee de veiligheid van hen, maar ook die van het uitgaanspubliek, in gevaar brengen .”



Geweld tegen hulpverleners

Mishandeling van agenten is een ernstige zaak. De politie tolereert geen geweld, ook niet tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak altijd wordt verhoogd. Klik hier voor meer informatie over geweld tegen politie en hulpverleners.