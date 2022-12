Ridderkerker (24) overleden door zwaar vuurwerk

foto: Nieuws op Beeld/Jeffrey Jacobs



Het afsteken van zwaar vuurwerk door twee mannen liep gisteravond in Ridderkerk slecht af. Een zwaar explosief ontplofte in het gezicht van het 24-jarige slachtoffer. Hij raakte hierbij zo gewond dat hij op straat gereanimeerd moest worden en met spoed naar het ziekenhuis moest. Daar overleed hij enkele uren later alsnog aan zijn verwondingen.

Toen de hulpdiensten aankwamen stond de 29-jarige betrokkene nog bij het slachtoffer. Agenten hielden hem aan vanwege het afsteken van het vuurwerk. Daarnaast had hij nog twee stukken zwaar vuurwerk in bezit, dit is in beslag genomen.

Een toegesneld familielid van het slachtoffer was dusdanig emotioneel en agressief dat hij de hulpverlening belemmerde. Deze 62-jarige man hield de politie ook aan. Beide verdachten zijn niet veel later weer heengezonden. Ze zijn nog wel verdachte.

De impact van het incident is groot op alle betrokkenen. De recherche onderzoekt wat er precies gebeurd is. Er is al met getuigen gesproken, maar filmpjes die zijn gemaakt van het afsteken van het vuurwerk zijn daarnaast heel belangrijk. Heeft u deze beelden, neem dan contact op via de onderstaande mogelijkheden.