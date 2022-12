Schietincident 's-Hertogenbosch

Aanhouding

Wij doen onderzoek naar de aanleiding en toedracht van het incident. We hebben daarbij een 39-jarige vrouw aangehouden, maar sluiten meerdere aanhoudingen niet uit. Het onderzoek behelst onder andere sporen- en buurtonderzoek in en om de woning.



Getuigen

Het onderzoek is nog in volle gang. Daarom kunnen we op dit moment geen verdere informatie prijs geven. Wel zoeken we getuigen die iets weten over wat hier gebeurd is. Hebt u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op via de opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.