Man verdacht van geweldsincident aangehouden

Vanmorgen, maandag 19 december 2022 omstreeks 9.30 uur heeft er een geweldsincident plaatsgevonden in het centrum van Enschede aan de Noorderhagen. Een jonge vrouw heeft het incident gemeld en aangifte gedaan. Er is onmiddellijk een onderzoek door de politie gestart. Het plaats delict is hiervoor een aantal uur afgezet geweest zodat forensische rechercheurs er onderzoek konden doen. De identiteit van de verdachte was niet bekend. Camerabeelden uit de omgeving zijn bekeken en het signalement van de verdachte is meteen gedeeld onder de politieagenten. Een man, die voldeed aan het signalement, werd twee uur later elders in Enschede gezien en is onmiddellijk aangehouden. Hij is inmiddels in verzekering gesteld en zit vast.

2022587040