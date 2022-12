Getuigen gezocht van steekpartij

Hierbij is het slachtoffer meerdere malen gestoken. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.



Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen of mensen die meer informatie hebben die kan helpen bij het onderzoek. Weet u meer, heeft u iets gezien, of beschikt u over camerabeelden? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Liever anoniem? Neem dan contact op via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.