Twee mannen aangehouden op A15 na woningoverval Rijpwetering

Omstreeks 10.30 uur drongen twee nog onbekende mannen de woning binnen. Ze bedreigden de bewoner en mishandelden hem. Vervolgens vluchtten zij in zijn voertuig. Na een achtervolging konden zij dankzij een ANPR-hit, in het gestolen voertuig worden aangehouden op de A15 bij Hendrik-Ido-Ambacht.

Het slachtoffer raakte bij de overval gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd.

Getuigen gezocht

De recherche doet onderzoek naar de toedracht en komt graag in contact met getuigen die meer weten. Hebt u informatie of hebt u iets verdachts gezien in de omgeving van de Pastoor van der Plaatstraat in Rijpwetering? Bel dan 0800-6070 of anoniem met M. 0800-7000. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen.