Twee ouderen overvallen in hun woning, politie zoekt getuigen

Rond 10.40 uur werd er aangebeld bij de woning van de twee slachtoffers. Het slachtoffer was in de veronderstelling dat er een pakket werd bezorgd doordat een van de verdachten een pakket droeg. Nadat zij de deur opende, drongen de twee verdachten de woning binnen. Ze bedreigden beide slachtoffers met een vuurwapen en een mes en mishandelde één van de slachtoffers. Daarbij doorzochten zij de woning. Vervolgens gingen zij er met een onbekende buit vandoor. De politie is direct een uitgebreid onderzoek gestart.

Signalementen

De politie is op zoek naar twee verdachten. Het gaat om een man met een donker getinte huidskleur en een tenger postuur. Zijn leeftijd wordt geschat tussen de 20-25 jaar. Hij droeg een zwarte hoody en een zwarte broek. De tweede verdachte is een vrouw met een licht getinte huidskleur en eveneens een tenger postuur. Ook haar leeftijd wordt tussen de 20-25 jaar geschat. Zij was donker gekleed en droeg een capuchon met een bontkraag.

Getuigenoproep

De recherche onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. Wellicht hebt u beelden uit de omgeving van de Laan van Nieuw Oost-Indië rond het tijdstip van 10.40 uur of wellicht kort daarna? Misschien hebt u één van de verdachten met een pakket zien rondlopen in die omgeving? Bel uw tips door naar 0800-6070 of anoniem naar M. 0800-7000. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen.