Ontslag agent Politie Eenheid Rotterdam

Dit jaar startte team Veiligheid, Integriteit en Klachten een onderzoek naar de situatie. Deze medewerker heeft de afgelopen periode, gedurende het onderzoek en de procedure rond deze besluitvorming, niet meer gewerkt. Op basis van uitkomsten van het onderzoek is onlangs besloten de man te ontslaan. Met het uitreiken van het ontslagbesluit is het ontslag definitief. Hij kan daartegen nog wel in beroep gaan. De collega’s van het team zijn geïnformeerd.