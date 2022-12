Twee aanhoudingen in lopend onderzoek

In een woning aan de Brestlaan werd een 38-jarige man aangehouden voor de productie van synthetische drugs. Op datzelfde moment werd in een woning aan de Canneshof een 37-jarige man aangehouden voor o.a. het dumpen van drugsafval. Beide mannen zitten vast voor verder onderzoek en worden komende week voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Actiedag

De recherche in Eindhoven doet sinds november 2019 onderzoek naar een organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met de productie en handel van synthetische drugs en het witwassen van crimineel vermogen. Tijdens de actiedag op 18 oktober werden al negen verdachten aangehouden en tientallen locaties in Nederland en Spanje doorzocht. Naast de nodige drugs en benodigdheden voor de vervaardiging ervan, werden o.a. ook grote sommen geld, vuurwapens en munitie gevonden. Bij de actie waren in totaal ruim 1.000 opsporingsambtenaren betrokken.