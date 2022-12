Getuigen gezocht van woningoverval in Zandvoort

Donderdagvond klopten twee mannen aan bij de woning. Toen de deur open werd gedaan, drongen zij de woning binnen en mishandelden de twee aanwezigen. Tijdens de schermutseling die daarop volgde, wist een van de aanwezigen via het raam te vluchten. Hierna zijn de verdachten gevlucht in onbekende richting. Een van de aanwezigen raakte lichtgewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek verricht, maar de verdachten zijn niet meer aangetroffen.

Getuigenoproep

Van de verdachten is het volgende signalement bekend:

Verdachte 1:

Lichte huidskleur

Stevig postuur

1,90 tot 1,95 meter lang

Droeg een bivakmuts

Geheel in zwart gekleed

Sprak Nederlands

Verdachte 2:

Stevig postuur

2,00 tot 2,05 meter lang

Geheel in zwart gekleed

Droeg een bivakmuts

Sprak Nederlands

De politie onderzoekt het incident en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Was u rond 18.30 uur in de omgeving van Gasthuisplein in Zandvoort? Of heeft u een camera in de buurt en beelden van de mogelijke verdachten? Meldt u zich dan via 0900-8844. U kunt ook uw tips en beelden direct toesturen via het onderstaande tipformulier.

2022252522