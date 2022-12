Tweede verdachte aangehouden na inbraak woning

Op zondagochtend 7 augustus 2022 rond 10:40 uur werd door twee mannen ingebroken bij een woning aan de Dennenlaan in Zwanenburg. De politie hield kort daarna in de buurt een 29-jarige man uit Amsterdam op heterdaad aan. De andere inbreker wist te ontkomen. Er werd een onderzoek ingesteld naar de identiteit van de tweede verdachte en hiervoor werd hulp van het publiek ingeschakeld. Naar aanleiding van de getoonde camerabeelden kwamen meerdere tips binnen.



De recherche wist uiteindelijk de identiteit van de verdachte te achterhalen en hem op te sporen op de locatie in Rotterdam. Daar werd hij aangehouden. De betrokkenheid van 32-jarige man wordt verder onderzocht. De rechter-commissaris heeft vrijdag 2 december besloten dat de verdachte voorlopig nog vast blijft zitten.



De 29-jarige man die eerder al was aangehouden werd op 17 november jl. veroordeeld bij de politierechter in Haarlem.



2022160712