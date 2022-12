26-jarige man aangehouden op verdenking van aanranding en het maken van kinderporno

De politie kwam de de verdachte op het spoor toen een politie-analist een verontrustende trend waarnam in binnenkomende aangiftes bij de verschillende zedenafdelingen van de politie. Uit verschillende aangiftes bleek dat deze man onder valse naam, onder andere via Snapchat, in contact met minderjarige meisjes kwam. Na chatcontact werden de slachtoffers door de verdachte bedreigd en gedwongen om voor de camera seksuele handelingen te verrichten. Vervolgens werd door de verdachte dat beeldmateriaal gebruikt om de slachtoffers af te persen.



In dit onderzoek werd samengewerkt met de Eenheid Den Haag en de zedenafdeling van de Eenheid Rotterdam. De verdachte zal vandaag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.