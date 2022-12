Honderden kilo’s vuurwerk gevonden in woonwijk dankzij tip

Het vuurwerkteam startte samen met het flexteam van Rotterdam-Zuid het onderzoek op basis van een tip over vermoedelijke vuurwerkhandel. Daarbij kwamen de twee verdachten in beeld. Bij een controle bleken zij inderdaad in het bezit van een hoeveelheid vuurwerk. Dat gaf reden om verder onderzoek te doen in hun woningen. In Rotterdam vond het team ruim 70 kilo zwaar vuurwerk, in Ridderkerk was dat meer dan 330 kilo. Een potentieel levensgevaarlijke situatie in een drukke woonwijk, die dankzij een onderzoek na de tip van een getuige beëindigd kon worden.

Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd. De verdachten worden vrijdag 2 december voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten.

Stop een gevaarlijke situatie. Deel uw informatie.

Vuurwerk dat niet op een juiste, professionele manier wordt opgeslagen kan levensgevaarlijk zijn. Niet alleen omdat het natuurlijk bijzonder explosief is bij brand, maar ook omdat illegaal vuurwerk heel instabiel en onvoorspelbaar kan zijn. Het kan bijvoorbeeld ook al ontploffen door warmte of statische elektriciteit. Dat levert onaanvaardbare risico’s op. Niet alleen voor de direct aanwezigen of bewoners, maar ook voor de directe omgeving. Heeft u ook informatie of sterke vermoedens over de handel in of opslag van zwaar vuurwerk? Meld het! Dat mag ook anoniem. Zie hieronder verschillende manieren om uw informatie te delen.