Politie zoekt getuigen van verkeersongeval Schiedam

Het slachtoffer liet tussen 22.15 en 22.30 uur haar hondje uit op het Woudhoekpad, dat parallel loopt aan de Kasteelweg in Schiedam. Ze werd plotseling aangereden door de bestuurder van een Go Sharing deelscooter. Deze in het zwart geklede jongeman rende vervolgens weg richting de Harreweg, zonder zich om de vrouw te bekommeren en liet de scooter achter. De vrouw liep een lelijke beenbreuk op; het hondje bleef ongedeerd.



Getuigen welkom

De politie spreekt graag met getuigen van deze aanrijding. Ook wie de jongen vooraf heeft zien rijden of nadien zag wegrennen, wordt gevraagd te bellen. Dat kan op 0900-8844. Vraag dan naar de afdeling Opsporing van Team Verkeer. De bestuurder kan zich uiteraard ook zelf melden en dat mag ook op bovenstaand telefoonnummer.