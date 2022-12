Getuigen gezocht van beroving Slotjesveld Oosterhout

Politiemensen ontvingen gisteren, donderdag 1 december, rond 18:00 uur een melding dat er zojuist een beroving had plaatsgevonden op parkeerplaats Slotjesveld in Oosterhout. Het slachtoffer gaf aan dat hij op de parkeerplaats door drie onbekende mannen was bedreigd. Het drietal ging er vervolgens met diverse goederen te voet vandoor in de richting van het gemeentehuis.

Signalement

De daders hadden volgens het slachtoffer een donkere, getinte en blanke huidskleur. Droegen allen donkere kleding en hadden hun gezicht bedekt met vermoedelijk een sjaal. De drie waren ongeveer 1.70 meter lang, hadden een normaal tot slank postuur en vermoedelijk rond de 20 jaar oud.

Getuigen gezocht

Het onderzoeksteam hield gisteren direct een buurtonderzoek en bekeek camerabeelden. Voor het onderzoek komen de politiemensen graag in contact met mogelijke getuigen. Was u gisteren rond 17:45 uur in de omgeving van parkeerplaats Slotjesveld in Oosterhout en heeft u mogelijk iets gezien van deze beroving? Of heeft u wellicht andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. U kunt ook anoniem bellen via 0800-7000.