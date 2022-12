Onderzoek na aantreffen twee lichamen in water afgerond

De lichamen werden op zondagavond 20 november 2022 rond 19.40 uur gevonden in het water na een melding van een verdachte situatie. De auto van de mannen stond op de brug geparkeerd. De politie deed onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden. Als mensen toch nog informatie hebben over de omstandigheden van de dood van deze mannen uit Lewedorp kunnen zij dit doorgeven via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’sApp (06-1220 7006).