Pinpasfraudeurs aangehouden

Het (potentiele) slachtoffer werd gebeld met het inmiddels alom bekende verhaal. Een bankmedewerker zou zijn bankpas komen ophalen, omdat er verdachte transacties op zijn rekening plaatsvonden. De bank zou hem willen helpen met dit probleem, de man hoefde alleen zijn pas maar in te leveren bij de ‘bankmedewerker’.

Het slachtoffer waarschuwde de politie. Die startte meteen een onderzoek. Een 21-jarige man uit Rotterdam was degene die de pas kwam op halen bij het slachtoffer. Hij is rond 22.30 uur aangehouden in de woning van de man. Een half uur later konden agenten ook zijn kompanen achterhalen en aanhouden. Dit gebeurde bij een tankstation langs de A58. Het betreffen mannen van 19, 21 en 22 jaar. Zij zijn afkomstig uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel.

De vier verdachten zijn ingesloten in een politiecellencomplex en mogen daar hun verklaringen afleggen ten overstaan van rechercheurs die de zaak behandelen. Het slachtoffer deed aangifte.