Voetjesactie in Rilland en Yerseke

Het gezelschap deed de ronde in de dorpskernen van Rilland en Yerseke. Bij de meeste huizen waren de zaken in orde, maar bij vier woningen troffen de controleurs een niet afgesloten deur terwijl er niemand thuis was. Om de bewoners van die woningen duidelijk te maken dat er, in plaats van een agent of een BOA, ook een dief het huis had kunnen binnengaan, werd een ‘voetje’ achtergelaten. Hopelijk snappen de bewoners de hint dat zij een volgende keer bij afwezigheid hun deuren dusdanig afsluiten dat er geen ongenode gasten naar binnen kunnen komen.

De wijkagent geeft een opsomming van de goederen die weggenomen hadden kunnen worden als hij een dief was geweest. “Het gaat om elektrische fietsen, scooters, motoren, hoverboards en zelfs een dure buitenboordmotor! Geef inbrekers geen kans en doe niet alleen uw huisdeur, maar ook de schuurdeur of de deur van de berging goed op slot.”

Kijk voor meer tips tegen woninginbraak op www.maakzehetniettemakkelijk.nl