Op zoek naar de man die lukraak mensen mishandelde tijdens het stappen in Bureau Brabant

Mishandeling Eindhoven

Een man die op het Stratumseind willekeurige voorbijgangers mishandelt. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 juni. Beelden laten zien dat een man zich raar gedraagt. Hij valt verschillende mensen lastig en lijkt ze te intimideren. Maar daar blijft het niet bij, hij mishandelt zelf sommige van hen. Uit het niets pakt hij zomaar iemand van achteren in een nek klem en drukt hem naar de grond. Vlak voor het gezicht van andere voorbijgangers maakt hij enkele karatetrappen in de lucht om vervolgens weer iemand zomaar van achteren bij de keel te pakken. Als de man opnieuw karatetrappen in de lucht doet, raakt hij een vrouw in haar gezicht. Ze valt op de grond en stort later in elkaar. Wat bezielde deze man om lukraak voorbijgangers te mishandelen? Een ding staat als een paal boven water, deze man moet gevonden worden!

Spoofing Someren

Helaas zijn oudere mensen een gewilde doelgroep van spoofing criminelen. Ook in Someren was dit het geval bij een 83-jarige vrouw. Zij werd door een nepbankmedewerker gebeld met de bekende smoes dat er iets aan de hand was met haar rekening en het erg belangrijk was dat de vrouw al haar gegevens af zou geven aan iemand aan de deur. En dat deed ze. We laten beelden zien van de vrouw die de rekening van het slachtoffer heeft leeg gehaald. Misschien herkent u deze vrouw. Laat het ons dan weten.

