Opnieuw megavangst vuurwerk na Duitse samenwerking

Dreun

Jack Sijm, vuurwerkspecialist van de politie: “Door internationaal samen te werken, lukt het ons om opnieuw een dreun uit te delen aan de illegale handel in vuurwerk. Veel van het aangetroffen vuurwerk is verboden voor Nederlandse consumenten, omdat het te gevaarlijk is. Hiernaast hebben we vuurwerk gevonden van de zwaarste categorie zoals shells. Shells zijn massaexplosief, levensgevaarlijk en worden gebruikt tegen hulpverleners. Het is goed dat we deze partij van de straat houden.”

Regels omzeilen

Daniëlle van Ieperen, Officier van Justitie: “De verkoop van vuurwerk is gebonden aan strikte regels en alleen de laatste dagen van het jaar toegestaan. De verdachten probeerden de regels te omzeilen door te vragen om een KvK-inschrijving en te doen alsof er sprake is van professionele handel. Zij verkochten het jaar rond vuurwerk dat zwaarder en gevaarlijker is dan toegestaan in Nederland en Duitsland. In werkelijkheid zijn hun afnemers namelijk geen vuurwerkprofessionals, maar bijvoorbeeld huisvaders en illegale handelaars. Eén van de verdachten worden ook verdacht van het witwassen van hun opbrengsten.”

Doorzoekingen en inbeslagnames

De verdachten boden het vuurwerk te koop aan op hun website, waarna het kon worden opgehaald bij vuurwerkwinkels net over de grens in Duitsland. De winkelvoorraad is inbeslaggenomen. Doorzoekingen bij de verdachten vinden plaats in Den Haag, Enschede en Haaksbergen. In Duitsland vinden in het bunkercomplex en op nog zeven locaties doorzoekingen plaats. Het gaat om vier vuurwerkwinkels, een afhaalpunt en twee vestigingsadressen van de bedrijven van de verdachten.

Vuurwerk dat al is verkocht en opgehaald, wordt zoveel mogelijk door de politie teruggehaald bij de kopers. De verdachten worden vervolgd.

Haags onderzoek

De politie in Den Haag startte samen met het OM ongeveer een jaar geleden met het onderzoek, na een anonieme tip te combineren met informatie uit andere vuurwerkonderzoeken. Tijdens het onderzoek is er samengewerkt met de Duitse politie, justitie, ILT, Douane, Europol en de eenheid Oost Nederland die allen een waardevolle bijdrage aan het onderzoek hebben geleverd.

Taskforce

De politie heeft in de afgelopen jaren extra ingezet op internationale samenwerking en opsporing om de illegale handel in vuurwerk bij de bron aan te pakken. Een speciale Taskforce Vuurwerk is hiervoor in het leven geroepen. Samen met diverse diensten binnen de politie, ketenpartners en internationale partners zijn al meerdere successen behaald. Zo is recent de grootste hoeveelheid vuurwerk tot nu toe in beslag genomen (350.000 kilo). Ook is vorige maand voor het eerst in Nederland een handelaarsnetwerk op Telegram platgelegd.