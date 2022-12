Dood paard aangetroffen in Laren

Op het paard bleken meerdere verwondingen aanwezig te zijn. De politie doet momenteel nog onderzoek naar deze verwondingen en de exacte doodsoorzaak.

Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen die tussen zondag 18 december 14.00 uur en maandag 19 december om 09.30 uur bijzonderheden hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Oude Drift in Laren. Bent u in het bezit van camerabeelden? Ook dan komen wij graag met u in contact. Dit kan via 0900-8844. Of maakt gebruik van onderstaand contactformulier.