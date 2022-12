Politie onderzoekt autobrand in Haarlem

De brandweer heeft het vuur geblust maar kon niet voorkomen dat drie voertuigen werden verwoest en twee woningen schade opliepen. Meer dan vermoedelijk is de brand in één van de voertuigen aangestoken. Dit onderzoekt de politie.

Getuigen en / of mensen met informatie kunnen contact opnemen met 0900-8844. Ook is de politie op zoek naar (camera)beelden uit de omgeving. Deze kunnen geüpload worden via: www.politie.nl/upload.

2022265459