Aanhoudingen in onderzoek naar steekpartij en straatroof

Op 18 november vond er op de Zuidakker in Spijkenisse een steekpartij plaats. Een jongen fietste na zijn gymles in Sporthal de Akkers terug naar school. Op enig moment lopen er twee mannen op de stoep die hem roepen, hij kijkt om maar negeert ze. De mannen lopen hem vervolgens achterna waarna hij harder gaat fietsen. Dan voelt hij een klap tegen zijn rug en even later een felle pijn in zijn rechterarm. Hij fietst keihard weg om de mannen af te schudden. Op schol vangt een docent hem op en daar blijkt hij in zijn arm gestoken te zijn. De politie vroeg in het onderzoek naar deze steekpartij onder meer getuigen via Bureau Rijnmond om informatie.

Begin december vond er een straatroof plaats op de Hadewychplaats in Spijkenisse. Na deze beroving startte de politie direct een onderzoek. Uiteindelijk hebben zowel het onderzoek naar de steekpartij als het onderzoek naar de straatroof naar de verdachten van vandaag geleid. Zij zitten vast en worden gehoord.