Aanhouding in witwasonderzoek

Vanuit een winkelketen kwam bij de politie de melding binnen dat cadeaukaarten die besteld waren niet bij de klanten aankwamen. Het bedrijf startte een onderzoek en kwam tot de ontdekking dat de cadeaukaarten inderdaad besteld werden maar niet op de plaats van bestemming aankwamen. Na enige tijd blokkeerden ze de kaarten. Maar toen bleek dat iemand anders de kaarten al had gebruikt om luxegoederen te kopen bij de betreffende winkelketen. Door een goede samenwerking en onderzoek van verschillende teams van de Eenheid Zeeland-West-Brabant en het Cyberteam Midden-Nederland waren de bestellingen te herleiden naar de verdachte. Vanmorgen is deze verdachte met succes aangehouden in zijn woning aan de Gerben de Vriesstraat in Waalwijk. De recherche heeft de zaak in onderzoek.