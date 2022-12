Mogelijke inbrekers aangehouden

In verband met enkele inbraken de afgelopen tijd en een inbraak in Kaatsheuvel eerder op de avond zijn surveillerende agenten extra alert. Toen ze op dinsdag 20 december 2022 om 4.15 uur een auto met hoge snelheid vanaf Waalwijk Tilburg binnen zien rijden besluiten ze deze auto dan ook te controleren.

Inbrekerswerktuigen

Wat direct op valt is dat de passagier zenuwachtig is. In de kofferbak van de auto treffen de agenten meerdere stukken gereedschap aan die gebruikt worden om in te breken, een koevoet, een waterpomptang en handschoenen. Dat is voldoende om de mannen aan te houden voor overtreding van de Algemene Politie Verordening waarin staat dat je geen inbrekerswerktuigen op de openbare weg mag vervoeren.

Identiteit

De bestuurder, een 32-jarige man uit Woerden, geef ter identificatie zijn paspoort af. Blijkt dat hij, in verband met eerdere overtredingen, geen rijbewijs meer heeft. Hij is al eerder betrapt terwijl hij in zijn auto rijdt zonder rijbewijs. De passagier geeft mondeling zijn identiteit op. Maar bij verder onderzoek in de auto komt zijn paspoort boven waaruit blijkt dat hij een valse naam opgeeft. Hij blijkt een 39-jarige man uit Tilburg te zijn.

Onderzoek

Beide mannen worden aangehouden en de auto wordt in beslag genomen. De gemeente krijgt een rapport van deze melding om eventueel bestuurlijke maatregelen te nemen. De mannen worden aan het bureau voor de nacht ingesloten en de recherche gaat de hele zaak, in combinatie met eerdere inbraken onderzoeken.