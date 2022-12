Meerdere winkels dupe van inbraak

Rond 04:00 uur ziet iemand twee personen het winkelcentrum uit rennen. De getuige vindt dit verdacht omdat het winkelcentrum nog niet open is. Hij besluit 112 te bellen. Agenten gaan direct op de melding af en zien een geforceerde roldeur. Volgens de getuige zijn de twee daders gevlucht in de richting van de Vrijheidslaan, maar helaas zijn zij niet meer gevonden. Na onderzoek blijkt dat in meerdere winkels in het winkelcentrum was ingebroken.



Oproep getuigen

De politie is een onderzoek gestart en kan uw hulp gebruiken. We zijn opzoek naar mensen die meer informatie hebben over de inbraak. Heeft u de verdachten zien lopen in de omgeving van de Karel Doormanweg, voorafgaand of na afloop van de inbraak? Heeft u meer informatie of beschikt u over camerabeelden waar wij mogelijk wat aan hebben?

Neem dan contact met ons op. Dat kan op de volgende manieren: