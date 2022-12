Diefstal, bedreiging en mishandeling op de Kievitstraat

Dinsdag rond 16.45 uur werd de 12-jarige jongen benaderd door twee jongens in zwarte kleding in een steeg aan de Kievitstraat. Eén van die jongens bedreigde het slachtoffer met een slagwapen terwijl de andere jongen het slachtoffer begon te slaan.

Nadat eigendommen waren afgenomen wist het slachtoffer te ontkomen. Hij vluchtte in de richting van het Roerdompplein. In zijn vlucht werd hij door één van de belagers achtervolgd. Hij wist te ontkomen en kon de hulpdiensten alarmeren. Het slachtoffer had door de mishandeling letsel aan zijn hoofd en is daaraan behandeld door ambulancepersoneel.

De politie is een onderzoek gestart. In dat onderzoek is een 13-jarige verdachte uit Haarlem aangehouden. De politie is nog op zoek naar de andere verdachte en naar getuigen van het incident. Heeft u iets gezien of heeft u informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2022265888