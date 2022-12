Getuigen gezocht babbeltruc nepagenten

Signalement verdachten

Persoon 1:

Man

Tussen de 50 en 55 jaar oud

Ongeveer 1.70 - 1.80 meter lang

Normaal postuur

Lichte huidskleur

Blond stijl haar

Droeg een grijs/ blauw pak

Persoon 2:

Man

Tussen de 20 en 25 jaar oud

Ongeveer 1.50 – 1.60 meter lang

Slank postuur

Lichte huidskleur

Donkerblond haar

Droeg een donkere jas en een donkere broek

Help ons de daders te vinden

Zag u maandagavond tussen 19.00 uur en 20 uur iets opvallends in de omgeving van de Kerkbuurt, herkent u de daders mogelijk op basis van het signalement of beschikt u over camerabeelden? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Liever anoniem? U helpt zo mee om dit misdrijf op te lossen.

Nooit persoonlijke gegevens gevraagd

Wat u moet weten, is dat overheidsinstanties nooit om persoonlijke gegevens, wachtwoorden en betaalgegevens vragen. Daarnaast vragen zij nooit om software te installeren op uw telefoon of computer. Als dit wordt gevraagd, dan heeft u te maken met een oplichter. Soms weet de crimineel verrassend veel over u. Waarschijnlijk hebben de oplichters deze gegevens verkregen via een datalek op internet. Twijfelt u, zoek dan zelf het telefoonnummer op van de instantie die u zogenaamd belt en bel hen zelf.

Doe aangifte

Bent u toch slachtoffer geworden van telefoonoplichting? Doe altijd aangifte bij de politie. Bel ook direct uw bank en volg de aanwijzingen van de bankmedewerker. Deel daarnaast uw verhaal met familie, vrienden en kennissen. Zo helpt u voorkomen dat er nieuwe slachtoffers worden gemaakt.

2022265632