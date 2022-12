Getuigen gezocht poging straatroof en mishandeling Hoorn

Het slachtoffer werd uit het niets aangesproken. Vervolgens werd hij van achter vastgepakt en probeerde de jongens zijn eigendommen afhandig te maken. Dit lukte niet omdat het slachtoffer weg kon komen en zelf hulp kon inschakelen.

Signalement verdachten

Er is een signalement bekend van twee personen.

Persoon 1:

Man

Tussen de 16 en 17 jaar oud

Ongeveer 1.75 meter lang

Slank postuur

Kort bruin gekleurd haar

Droeg een gewatteerde grijze jas

Persoon 2:

Man

Rond de 18 jaar oud

Ongeveer 1.90 meter lang

Breed postuur

Droeg een zwarte jas tot op de heupen en had een capuchon op

Help ons de daders te vinden

Zag u dinsdagmiddag 20 december omstreeks 13:00 uur iets opvallends in de omgeving van de Nieuwe Steen, herkent u de daders mogelijk op basis van het signalement of beschikt u over beeldmateriaal? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.

2022265755