Inbrekers slaan getuige neer met hamer

Alkmaar - In de Hekelstraat heeft omstreeks 02.15 uur een inbraak plaatsgevonden in een juwelierszaak. Twee mannen, getooid met bivakmutsen, sloegen met zware hamers de voordeur in. Vervolgens hebben zij ook in de zaak diverse vitrines aan diggelen geslagen en sieraden weggenomen.