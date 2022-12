Getuigen gezocht overval supermarkt Lusthofstraat

De overvaller toonde een mes aan de supermarktmedewerker en eiste geld. Toen hij een nog onbekend geldbedrag buit maakte, verliet hij de supermarkt. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de schrik zat er goed in.



De politie startte meteen een onderzoek in en ging op zoek naar de overvaller. Helaas mocht een zoekslag in de omgeving niet baten.



Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden die ons kunnen helpen bij het onderzoek? Dan komen we graag in contact met u via één van de onderstaande mogelijkheden.