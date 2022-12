Automobilist (37) aangehouden na dodelijk verkeersongeval

De politie kreeg rond 12.30 uur de melding van het ernstige ongeval. Veel hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de locatie. Het bleek een grote ravage. Ter hoogte van de kruising met de Gelrebaan was een 72-jarige vrouw uit Tilburg aangereden en even verderop een 61-jarige man uit diezelfde plaats. Direct werd er medische hulp verleend, maar voor de 61-jarige fietser mocht dit niet meer baten. Hij overleed ter plekke. Het andere slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Naast de twee fietsers had de auto een reclamebord, een gevel van een woning én een geparkeerde auto geraakt. Experts van Team Verkeer en FO-Verkeer doen onderzoek naar de toedracht en kwamen naar de locatie voor tactisch- en technisch onderzoek.

Aanhouding

De automobilist bleef ongedeerd en werd direct na het ongeval aangehouden. De 37-jarige man zit vast voor verder onderzoek. Een onderzoek naar eventueel alcohol- en verdovende middelen gebruik maakt hier onderdeel van uit.