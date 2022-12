Man overleden na ruzie

Het slachtoffer werd die donderdag rond 15.00 uur gewond aangetroffen op het buitenterrein van een opvanghuis voor dak- en thuislozen. De man, die daar verbleef, had letsel aan zijn hoofd en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hier werd duidelijk dat het letsel dusdanig ernstig was, dat de man mogelijk zou komen te overlijden. Hij overleed op zondag 11 december.

Aanhouding

Omdat er signalen waren dat er vooraf op straat een ruzie had plaatsgevonden, startte de politie een onderzoek. Hierbij werd duidelijk dat de ruzie had plaatsgevonden met een 28-jarige man uit Oss. De politie hield de verdachte woensdagochtend 21 december in zijn woning aan. Hij zit vast voor verder onderzoek.