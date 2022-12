Woningoverval in Nuenen

Onderzoek

Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld, zijn we aan het onderzoeken. Nog veel is onbekend. We gaan vandaag verder met technisch onderzoek in en om de woning.

Getuigen gezocht

Uiteraard vragen we eventuele getuigen zich te melden. Heeft u iets gezien dinsdag- op woensdagnacht tussen 00.15 uur en 2.30 uur, dan komen we graag met u in contact. Ook als u andere informatie heeft of camerabeelden uit de buurt, dan horen we het graag. U kunt bellen met 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.