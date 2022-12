De politie zoekt getuigen van brandstichting woning in Rheden

Rond de klok van 00.50 uur ontvingen we de melding op de meldkamer. De politie en brandweer gingen direct naar de woning aan de Europalaan in de gemeente Rheden. Ter plaatse zagen agenten en brandweerlieden dat ter hoogte van de voordeur brand was ontstaan. De brand was snel onder controle maar de schade, ook in de woning, bleek aanzienlijk. Er was gelukkig geen sprake van persoonlijk letsel. De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan en heeft sterke aanwijzingen dat de brand het gevolg is van opzet. Na de bluswerkzaamheden is sporenonderzoek verricht en er is door agenten is er in de directe omgeving gezocht en met buurtbewoners gesproken.

Getuigenoproep

Tijdens de brand was de bewoner aanwezig. Deze bewoner kon zich gelukkig op tijd in veiligheid brengen. Het spreekt tot de verbeelding dat dit heel anders had kunnen aflopen. De politie neemt de zaak hoog op en onderzoekt deze brandstichting grondig. Hiervoor vraagt de politie uw hulp. Bent u getuige, of bent u in het bezit van beeldopnamen van bijvoorbeeld beveiligingscamera’s? Of weet u op welke manier ook meer over dit incident?

Belt u dat met de politie op telefoonnummer 0900-8844. Belt u liever anoniem? Belt u dat met M op telefoon 0800-7000.

Online kunt u zich ook melden via het tipformulier. (zie onderstaande link)

2022589997 RV