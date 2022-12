Getuigen gezocht straatroof De Meern

De man parkeert rond 01.45 uur zijn auto op de Claudiuslaan. Wanneer hij uitstapt ziet hij direct twee mannen met een bivakmuts op naar hem toe rennen. De mannen bedreigen hem met een wapen en dwingen hem zijn waardevolle spullen af te staan. Hierna rennen zij weg richting de Germanicusweg. De politie is direct een zoektocht in de buurt gestart, maar de mannen worden helaas niet meer aangetroffen.

Signalement

Het slachtoffer kan beide personen als volgt omschrijven:

Man

Slank postuur;

Waren in het zwart gekleed;

Droegen een bivakmuts;

tussen de 170 en 180 centimeter lang;

ongeveer 20 jaar oud;

Iets gezien?

Was u getuige van de straatroof op donderdagnacht 22 december, of woont u in de buurt van de Claudiuslaan en heeft u camerabeelden van het incident? Dan komt de politie graag in contact met u. Mensen die over relevant beeldmateriaal of informatie beschikken kunnen deze delen via onderstaand tipformulier of contact opnemen met de politie via 0900-8844. Liever anoniem melden? Dat kan via 0800-7000.