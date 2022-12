Ontploffing bij woning, politie zoekt getuigen

Omstreeks 03.00 uur vond er een enorme explosie plaats. Hulpdiensten die ter plaatse kwamen, constateerden dat van een woning aan de Ds van Haaftenlaan de voordeur en de inpandig gelegen hal zwaar beschadigd was. De ruiten van de woning waren daarbij vernield en er was veel schade aan het pand. De bewoners waren hevig ontdaan, maar raakten niet gewond. Een van de betrokken bewoners moest wel voor controle naar het ziekenhuis omdat hij mogelijk veel rook had binnen gekregen.



De politie is een onderzoek gestart. Medewerkers van de Forensische Opsporing (FO) gaan onderzoek doen naar de ravage in de woning en naar mogelijke sporen van het explosief. Net zoals vandaag een buurtonderzoek en inventarisatie van mogelijke beschikbare camerabeelden. De politie roept getuigen op om beelden te delen. Beschikt u over een deurbel of een ander soort camera waarop mogelijke verdachte(n) staan, dan ontvangt de politie die graag. Mogelijk hebben omwonenden voorafgaand aan de ontploffing of eerder deze week bijzondere zaken gezien in de straat die met het incident van nu het vermelden waard zijn. Informatie delen kan via 09000-8844.