Politie zoekt getuigen van aanrijding op 24 november in Maarssen

Rond 08.00 uur in de ochtend fietste een 11-jarige jongen uit Maarssen toen hij werd aangereden door een zilverkleurige auto. De jongen viel daardoor hard op de grond. De bestuurder van de auto is toen heel even uitgestapt en daarna weer ingestapt en weggereden zonder gegevens achter te laten.

Oproep getuigen

Heeft u iets gezien en/of gehoord rond het tijdstip van de aanrijding? Dan komt de politie graag met u in contact. Getuigen kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000. Ook kunt u tips en camerabeelden direct toesturen via onderstaand tipformulier.