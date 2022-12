Aanhouding na steekincident Purmerend

Rond 20.00 uur die zondagavond kreeg de politie een melding van een steekincident op de Australiëlaan in Purmerend. Hierbij raakte een 17-jarige jongen gewond. Vermoedelijk is er een vechtpartij aan voorafgegaan.

De verdachte werd dinsdagavond 20 december jl. aangehouden. Hij is inmiddels in verzekering gesteld en zit op dit moment vast. De recherche in Purmerend zet het onderzoek naar het steekincident voort.

2022264662