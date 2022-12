De man stopte op de Gerbrandystraat in Axel en werd hier aangesproken door de politie. Omdat hij al voor de zoveelste keer betrapt werd op het rijden in een auto zonder dat hij in het bezit was van een geldig rijbewijs, werd zijn auto in beslag genomen.

De 44-jarige automobilist is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar heeft hij een verklaring afgelegd. Hierna is hij in vrijheid gesteld.