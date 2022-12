Groot rechercheonderzoek na schietincident

Op woensdag 21 december 2022 om 18.00 uur komt de eerste melding binnen bij het Operationeel Centrum. Bij een benzinestation aan de Ringbaan-Oost in Tilburg zou iemand zijn neergeschoten. De verdachte zou direct na het incident gevlucht zijn.

Hulpverlening

Hulpdiensten worden vervolgens naar de locatie gestuurd. Als de politie arriveert treffen ze een man aan die ernstig gewond is. Samen met ambulancepersoneel proberen ze het leven van deze man te redden maar hij overlijdt ter plaatse. Het gaat om een 37-jarige man uit Tilburg.

Aanhoudingen

Op aanwijzing van verschillende getuigen wordt een zoekactie opgestart naar de verdachte(n). Een politiehelikopter verleent bijstand. Er worden in totaal zeven verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het schietincident. In de loop van de avond meldt een man zich aan het bureau die verklaart de schutter te zijn. Het gaat om een 41-jarige man die tijdelijk in Tilburg verblijft. Er is ook een auto in beslag genomen.

Onderzoek

Er is direct een Team Grootschalig Onderzoek opgestart om dit incident te onderzoeken. Dat team van normaal gesproken ongeveer 15 rechercheurs bestaat uit recherchespecialisten van verschillende afdelingen. Er is al contact geweest met verschillende getuigen en er zijn al camerabeelden veilig gesteld vanuit de omgeving.

Maar het team is nog steeds op zoek naar mensen die het incident gezien hebben en nog geen contact hebben gehad met de politie. Deze mensen worden dringend verzocht zich te melden via 0900-8844 om slachtofferhulp aangeboden te krijgen en eventueel een verklaring af te leggen.

Ook doet het Team een dringend beroep op bewoners of bedrijven in de omgeving van het tankstation om hun camerabeelden af te staan voor het onderzoek. Heeft u die beelden bel dan met 0900-8844 en meldt dat zodat we die beelden kunnen gebruiken.

Anoniem

Heeft u informatie over dit incident en wilt u dat anoniem melden dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem op het nummer 0800-7000 of via de site van meldmisdaadanoniem/melden/