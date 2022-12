Update schietincident Brunssum; overleden man is de verdachte

Brunssum - De 39-jarige man uit de gemeente Heerlen die woensdag aan zijn verwondingen in het ziekenhuis is komen te overlijden, is de verdachte in deze zaak. Onderzoek van de politie heeft verder uitgewezen dat deze verdachte de enige is. Hij is een bekende van de familie.