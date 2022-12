Vuurwapens en explosieven gevonden na anonieme tip

Tips over vuurwapenbezit zijn van enorm belang in de strijd tegen vuurwapens en vuurwapengeweld. Dankzij een dergelijke tip kon de politie donderdagavond meerdere vuurwapens en explosieven weghalen uit een woning in Spijkenisse.



Na het aantreffen van de explosieven zijn het Team Explosieven Verkenning (TEV) en de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) ingeschakeld. Zij beoordelen de explosieven en dragen zorg voor een veilige afvoer en het onschadelijk maken van de explosieven.



Ook een bedrijfspand is doorzocht. Hier vond de politie materialen die gebruikt kunnen worden bij een hennepkwekerij. De spullen zijn in beslag genomen en worden vernietigd.



Melden helpt!

Het aantal schietincidenten en incidenten met explosieven is het afgelopen jaar enorm gestegen. De aanpak hiervan is voor de politie een topprioriteit. Daarbij zijn tips van enorm belang. Heeft u kennis van vuurwapenbezit, meldt het. Zo helpt u schietpartijen voorkomen. Er zijn verschillende manieren om te melden.

Als u uw tip deelt met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) via de speciale vuurwapentiplijn en kan door uw tip een vuurwapen in beslag kan worden genomen, komt u in aanmerking voor maximaal €750,- tipgeld. Uw tip wordt vertrouwelijk behandeld door TCI. Zij beschermen uw gegevens. De TCI tipgeldlijn is te bereiken op: 06-33236432.

Uiteraard kunt u ook bellen met 0900-8844 en het mag ook anoniem via M. op 0800-7000 (u kunt dan niet in aanmerking komen voor het tipgeld).