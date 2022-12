221 boetes na verkeerscontroles voor rijden onder invloed

De controles zijn gehouden door basisteams in samenwerking met team verkeer van maandag 5 tot en met zondag 18 december. Van de 221 personen reden 96 bestuurders onder invloed van drugs / geneesmiddelen al dan niet in combinatie met alcohol. De overige 125 mensen reden uitsluitend onder invloed van alcohol. Negen personen weigerden mee te werken aan de controle, ook zij krijgen een proces-verbaal.



Lagere reactiesnelheid door alcohol en drugs

Door alcohol of drugs wordt de reactiesnelheid lager, is het zicht minder en is de bestuurder minder geconcentreerd. Als politie willen we verkeersslachtoffers door rijden onder invloed voorkomen. Viert u kerst en/of oud en nieuw ergens anders en moet u 's avonds nog naar huis rijden? Spreek dan vooraf af wie de Bob is. Zo blijft december een feestelijke maand en kan het nieuwe jaar goed beginnen voor u en uw medeweggebruikers. De impact van een verkeersongeluk is namelijk enorm voor slachtoffers, nabestaanden en veroorzakers.